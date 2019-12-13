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13 декабря 2019, 17:12

Недосеков: на Олимпиаде-2020 попытаюсь взять реванш у соперников за ЧМ в Дохе

Максим Недосеков. Фото из архива
Максим Недосеков. Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Токио попытаюсь взять реванш у своих соперников за чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе. Такими планами с корреспондентом БЕЛТА поделился белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

"Я довольно поздно закончил этот сезон, не успел толком отдохнуть, поэтому зимний этап процентов на 80 пропущу. Так что ждать в это время от меня результатов не стоит. После этого сосредоточусь на подготовке к Олимпиаде в Токио, где готов бороться за медали, - сказал Максим Недосеков. - Тренировки к главному старту четырехлетия буду проводить в "Раубичах", где добавлю силовых показателей. А в марте пройдут сборы в Кисловодске, потом - в "Стайках". На Олимпиаде в Токио навяжу конкурентную борьбу своим соперникам. Мне надо взять реванш за чемпионат мира". На мировом форуме по легкой атлетике в Дохе Максим Недосеков остановился на четвертой позиции.

По мнению спортсмена, очень важно психологически настроиться на состязания. Он перед выступлением слушает музыку, это помогает сосредоточиться, а трибуны заряжают энергией на новые рекорды.

Максим Недосеков является победителем юниорского чемпионата Европы 2017 года и серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года. Также на счету белоруса первое место на легкоатлетическом матче Европа-США и II Европейских играх.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-

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