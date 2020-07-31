Недосеков: прыгнуть на 2,3 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике помогла поддержка зрителей

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгнуть на 2,3 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике помогла поддержка зрителей. Такое мнение журналистам сегодня высказал прыгун в высоту Максим Недосеков, передает корреспондент БЕЛТА.

Прыгун в высоту Максим Недосеков выиграл чемпионат Беларуси по легкой атлетике В своей лучшей попытке он покорил высоту в 2,3 м. Спортсмен попробовал покорить 2,33 м, 2,35 м и 2,36 м, однако сделать это не получилось.

"Я сам не ожидал такого результата, - сказал Максим Недосеков. - Очень доволен. Мои разминочные попытки были до 2,15 м. Прыгнуть 2,25 и 2,30 м помогла поддержка зрителей. Дальше хотелось порадовать болельщиков, поэтому заявил 2,33 м, 2,35 м и 2,36 м. К сожалению, не удалось покорить".

В сентябре спортсмен планирует выступить на международных состязаниях. "Это не точно, но если турниры состоятся, буду готовиться выступить на них. Если же отменят, поеду на восстановительные сборы", - добавил Максим Недосеков.

В своей лучшей попытке он сегодня покорил высоту в 2,3 м. Этот старт для него стал первым после долгого соревновательного перерыва.

Максим Недосеков является серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года и победителем чемпионата Европы среди молодежи 2019 года. Также на его счету первые места в легкоатлетическом матче Европа - США и II Европейских играх.

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг. Сегодня разыграно 11 комплектов наград: шесть у мужчин и пять у женщин.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-