Недосеков: в следующем году планирую участвовать во всех международных стартах

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Недосеков, выступающий в прыжках в высоту, поделился с корреспондентом БЕЛТА своими планами на следующий год.

"Сейчас после сборов в Кисловодске мы находимся в изоляции на базе в Раубичах. Тренировочный план выполнить полностью не удалось, так как сборы закончились на неделю раньше, сейчас пытаемся наверстать этот объем работы в Беларуси. Уделяю внимание выносливости и общефизической подготовке, - сказал Максим Недосеков. - В следующем году планирую не пропускать зимний сезон, форма за лето наберется. Буду стараться участвовать во всех международных стартах".

Он отметил, что после изоляции легкоатлеты будут тренироваться в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике. Белорусский спортсмен также поделился мнением о переносе Олимпиады на 2021 год. "Этот зимний сезон я пропустил для того, чтобы лучше подготовиться к главному старту четырехлетия. Сейчас же информации о новых соревнованиях просто нет. Самое сложное - преодолеть себя в эмоциональном плане. Думаю, тех прыжков, которые были запланированы на этот год, возможно, не будет. Надо постараться подойти в оптимальной форме к Играм в Токио. Это моя цель", - добавил Максим Недосеков.

Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске 26 марта, вторая - 1 апреля.

Максим Недосеков является победителем чемпионата Европы среди молодежи 2019 года и серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года. Также на его счету первое место в легкоатлетическом матче Европа - США и II Европейских играх.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-противоэпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями: спортивно-оздоровительная база "Крыжовка", база отдыха "Галактика", а также два центра олимпийской подготовки - в Раубичах и Заславле.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-