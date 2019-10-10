Неймар провел 100-й матч за сборную Бразилии

Неймар. Фото Бразильской конфедерации футбола
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых высокооплачиваемых и популярных в мире футболистов, форвард сборной Бразилии и французского "ПСЖ", Неймар провел 100-ю игру в составе национальной команды своей страны, сообщает портал телекоммуникационной компании
27-летний игрок вышел в стартовом составе на товарищеский матч против Сенегала, который завершился со счетом 1:1. Таким образом Неймар вошел в число шести игроков пентакампеонов, которым покорился данный рубеж.
На первом месте в почетном списке двукратный чемпион мира Кафу (142 матча). Затем идут Роберто Карлос (125), Дани Алвес (116), Лусио (105) и Клаудио Таффарел (101).-0-