"Неман" и "Белшина" сыграли вничью в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Во время матча

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" и бобруйской "Белшины" сыграли вничью (1:1) в первом поединке четвертого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи в Гродно прошла с небольшим преимуществом хозяев, но только перед самым перерывом они сумели выйти вперед. На 42-й минуте игры счет открыл Гегам Кадимян, эффектно пробивший штрафной удар.

Во втором тайме бобруйчане стали действовать активнее и на исходе часа игрового времени сумели выровнять положение после гола Леонида Ковеля. Это первый зачетный балл "Белшины" в нынешнем чемпионате после трех подряд стартовых поражений.

Лидер первенства минский "Энергетик-БГУ", имеющий 9 очков из 9 возможных, свой матч четвертого тура проведет завтра в гостях у жодинских торпедовцев. Также 11 апреля "Слуцк" примет на своем поле "Витебск", а минское "Динамо" сыграет на выезде против "Городеи".

Еще три встречи пройдут 12 апреля: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Смолевичи" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Брест) - "Ислочь". В заключительном матче четвертого тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух".

Положение команд: "Энергетик-БГУ" - 9 очков, "Слуцк", "Ислочь", "Славия", "Торпедо-БЕЛАЗ", "Витебск", "Минск" - по 6, "Неман" - 5, "Динамо" (Брест), "Шахтер", "Неман" - по 4, БАТЭ, "Рух", "Динамо" (Минск), "Городея" - по 3, "Смолевичи", "Белшина" - по 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.-0-

Фото Леонида Щеглова