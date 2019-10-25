"Неман" на своем поле победил "Минск" в 26-м туре чемпионата Беларуси по футболу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" одолели "Минск" со счетом 1:0 в первом матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте, когда сербский защитник минчан Алекса Видич отправил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе "Неман" набрал 32 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

Лидер национального первенства брестское "Динамо" свой поединок этого тура проведет в субботу, 26 октября, в гостях у "Гомеля". В этот же день состоятся еще три встречи: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Минск), "Слуцк" - "Славия" (Мозырь), "Ислочь" (Минский район) - "Дняпро" (Могилев).

Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный "Шахтер" примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями брестских динамовцев, и проигравший почти наверняка потеряет шанс поспорить за золото. В воскресенье футболисты "Витебска" примут на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 64 очка (25 матчей), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 54 (24), "Динамо" (Минск) - 45 (24), "Ислочь" - 41 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского "Торпедо", "Гомель" - 20 очков (25), "Энергетик-БГУ" - 22 (25) и "Дняпро" - 23 (24).-0-