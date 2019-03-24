"Неман" обыграл в гостях "Шахтер", до минимума сократив отставание в полуфинальной серии плей-офф экстралиги

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли в гостях "Шахтер" в третьем матче со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы экстралиги после двух домашних поражений от солигорцев сумели перехватить инициативу в завершившемся поединке к середине первого периода. Авторами голов в стартовой двадцатиминутке у "Немана" стали Павел Боярчук и Алексей Бадун. Далее матч проходил под контролем гостей и завершился со счетом 4:2 в пользу гродненцев.

Плей-офф экстралиги продолжится 25 марта матчем в Молодечно, где местное "Динамо" сыграет со столичной "Юностью" четвертую игру. Пока подопечные Михаила Захарова уверенно лидирует в серии - 3:0-0-