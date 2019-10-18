"Неман" одержал волевую победу над "Динамо-Молодечно", "Шахтер" с сухим счетом обыграл "Лиду" в ЧБ по хоккею

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли "Динамо-Молодечно" в домашнем матче чемпионата Беларуси - 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). Гродненцы укрепились на лидирующей позиции в турнирной таблице экстралиги А, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало поединка не лучшим образом сложилось для хозяев площадки. Молодечненцы усилиями нападающего Вячеслава Лисичкина открыли счет на 8-й минуте.
В начале второй двадцатиминутки Павел Боярчук сделал счет 2:0 в пользу гостей. Форвард "Немана" Игорь Варивончик сократил было отставание своей команды, но нападающий "Динамо-Молодечно" Станислав Кучкин вновь довел преимущество "зубров" до двух шайб - 3:1.
Третий период стал звездным часом гродненцев. Подопечные Сергея Пушкова четырежды поразили ворота соперников.
В другом сегодняшнем поединке солигорский "Шахтер" в гостевом матче обыграл "Лиду" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).-0-