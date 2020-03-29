"Неман" победил футболистов "Витебска" в матче чемпионата Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" обыграли на своем поле "Витебск" со счетом 2:0 в заключительном матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Гродно прошла в упорной борьбе и в первом тайме счет не был открыт. После перерыва хозяева стали действовать острее, дважды поразив ворота Артема Сороко. На 51-й минуте отличился Гегам Кадимян, а еще через 6 минут Георгий Кантария закрепил успех "Немана". В стартовом туре гродненцы уступили в гостях "Ислочи" (0:1), а витебчане у себя дома победили "Городею" (1:0).

Результаты остальных встреч 2-го тура: "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:0, "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" -"Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:2, "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи" - 1:0.

Турнирную таблицу возглавляют "Минск", "Энергетик-БГУ", "Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ", набравшие по 6 очков из 6 возможных. По два поражения потерпели минское "Динамо", БАТЭ, "Белшина" и "Городея".-0-

Фото Леонида Щеглова