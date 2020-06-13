"Неман" победил "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них гродненский "Неман" обыграл на своем поле футболистов "Смолевичей" со счетом 2:0.

Также сегодня жодинское "Торпедо-БелАЗ" примет на своей арене действующего чемпиона страны брестское "Динамо". На прошлой неделе жодинцы сыграли вничью в гостях у "Слуцка" (1:1), брестчане разгромили у себя дома футболистов "Минска" (6:1).

В последнем сегодняшнем поединке минское "Динамо" в 20.00 на своей арене начнет встречу с мозырской "Славией". В минувшем туре минчане одержали крупную победу в Бобруйске над аутсайдером турнира "Белшиной" (4:0), а мозыряне у себя дома уступили гродненскому "Неману" (1:3).

Вчера прошли стартовые матчи 13-го тура: "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Городея" - "Слуцк" - 3:0.

В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле "Борисов-Арены" солигорский "Шахтер", который идет вторым. Также в воскресенье "Рух" на своем поле сыграет с "Витебском", а в Минске "Энергетик-БГУ" встретится с бобруйской "Белшиной".

Турнирное положение: БАТЭ - 26 очков (12 матчей), "Шахтер" - 24 (12), "Энергетик-БГУ" - 22 (12), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (12), "Неман" - 20 (12), "Динамо" (Брест) - 19 (12), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (13), "Динамо" (Минск) - 16 (12), "Славия" - 15 (12), "Рух" - 15 (12), "Витебск" - 15 (12), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (12).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича ("Шахтер").-0-