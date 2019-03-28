"Неман" в овертайме обыграл у себя дома "Шахтер" и лидирует в полуфинальной серии плей-офф экстралиги - 3:2

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли в овертайме "Шахтер" со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 1:0) и вышли вперед в полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Завершившийся пятый матч серии получился нерезультативным. Команды действовали строго в защите и не забросили в основное время игры в Гродно ни одной шайбы. В овертайме автором победного броска стал Павел Боярчук, который поразил ворота "горняков" со средней дистанции. Счет в серии до четырех побед - 3:2 в пользу "Немана".

Главный тренер гродненцев Сергей Пушков отметил, что прошедший поединок получился одним из самых сложных в противостоянии с "Шахтером".

Шестой матч серии будет сыгран 30 марта в Солигорске. Ранее первым финалистом в плей-офф экстралиги стала минская "Юность".-0-