"Неман" в овертайме обыграл у себя дома "Шахтер" и лидирует в полуфинальной серии плей-офф экстралиги - 3:2

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли в овертайме "Шахтер" со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 1:0) и вышли вперед в полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Завершившийся пятый матч серии получился нерезультативным. Команды действовали строго в защите и не забросили в основное время игры в Гродно ни одной шайбы. В овертайме автором победного броска стал Павел Боярчук, который поразил ворота "горняков" со средней дистанции. Счет в серии до четырех побед - 3:2 в пользу "Немана".
Главный тренер гродненцев Сергей Пушков отметил, что прошедший поединок получился одним из самых сложных в противостоянии с "Шахтером".
Шестой матч серии будет сыгран 30 марта в Солигорске. Ранее первым финалистом в плей-офф экстралиги стала минская "Юность".-0-
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