"Неман" вернул лидерство после очередного тура чемпионата Беларуси по хоккею

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский Неман победив солигорский "Шахтер", воспользовался осечкой "Динамо-Молодечно" в поединке с "Лидой" и вернулся на лидирующие позиции в экстралиге А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба поединка между горняками и гостями из Гродно фактически решилась во второй половине первого периода, когда с интервалом в пять минут хозяева умудрились пропустить три результативных выпада хоккеистов Немана. Отличились Никита Крыскин, Антон Елисеенко и Александр Малявко. Игроки "Шахтера" обрушились на ворота "Немана". Однако все что им удалось отквитать две шайбы. Отметим, что оба раза хозяева использовали численное преимущество. Но от поражения не ушли – 2:3 (1:3, 0:0, 1:0).

Сенсация случилась в Молодечно, где команда с самой результативной атакой экстралиги А так и не смогла распечатать ворота одного из аутсайдеров турнира, "Лиды". "Рыцари" отличились на 40 минуте встречи, благодаря точности Игоря Спешилова, а затем грамотно отбивались от не ожидавших такой прыти "зубров".

Казалось бы, "Гомель" станет для Юности легкой добычей. И минчане долго вели в счете, отличившись уже на пятой минуте матча. Но в самом начале третьего периода "рыси" отыгрались, обеспечив нервную концовку поединка. В итоге, Андрей Антонов поставил точку в матче менее чем за минуту до конца овертайма, реализовав большинство – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0 ОТ).

Ну и наконец, в споре могилевчан и жлобинского "Металурга" "львы" оказались сильнее "волков", прервав серию неудачных поединков викторией со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Турнирное положение команд: 1. "Неман" – 12 матчей/24 очка. 2. "Динамо-Молодечно" – 12/23. 3. "Шахтер-Солигорск" – 12/23. 4. "Юность-Минск" – 9/19. 5. "Гомель" – 11/16. 6. "Могилев" – 11/15. 7. "Лида" – 12/10. 8. "Металлург-Жлобин" – 11/5. -0-