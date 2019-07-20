"Неман" вырвал ничью в добавленное время домашнего матча 16-го тура ЧБ по футболу против "Гомеля"

Во время матча

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч шестнадцатого тура чемпионата Беларуси по футболу между гродненским "Неманом" и "Гомелем" закончился вничью - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в матче на 68-й минуте открыл форвард приезжей команды Нивалдо. Спастись "Неману" удалось уже в компенсированное время. Гулжигит Алыкулов заработал пенальти и сам уверенно его реализовал - 1:1.

Ранее в пятницу футболисты "Слуцка" в Минске с минимальным счетом 1:0 одолели "Энергетик-БГУ".

В субботу, 20 июля, один из главных фаворитов турнира брестское "Динамо" у себя дома сыграет с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Оба соперника в предыдущем туре сыграли неудачно - брестчане потерпели первое поражение в чемпионате, уступив на своем поле минскому "Динамо" (1:2), а жодинцы крупно проиграли в гостях борисовскому БАТЭ (1:4). Также завтра "Городея" примет гостей из "Ислочи".

Еще один поединок 16-го тура пройдет в воскресенье, 21 июля: "Витебск" - "Минск".

Матчи "Дняпро" (Могилев) - БАТЭ, "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Минск) и "Торпедо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 37 очков (15 матчей), "Динамо" (Брест) - 36 (15), "Шахтер" - 31 (14), "Динамо" (Минск) - 28 (15). Замыкает турнирную таблицу столичное "Торпедо", у которого 6 очков, 10 баллов имеет "Дняпро", у "Гомеля" - 12, у "Минска" - 13 очков.-0-

Фото Леонида Щеглова