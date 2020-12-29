29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немец Карл Гайгер стал победителем первого этапа "Турне четырех трамплинов", который состоялся в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме двух попыток победитель набрал 291,1 балл. Вторым стал поляк Камиль Стох (288,3), замкнул тройку призеров престижного турнира норвежец Мариус Линдвик (285,2).

Второй этап "Турне четырех трамплинов" состоится 31 декабря и 1 января в Гармиш-Партенкирхене (Германия).-0-