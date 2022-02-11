Немец Кристофер Гротхер стал олимпийским чемпионом в скелетоне

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Немецкий скелетонист Кристофер Гротхер выиграл золото Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион мира подтвердил звание сильнейшего скелетониста планеты, показав лучшее время в трех соревновательных заездах из четырех.

Серебряную награду завоевал еще один немец Аксель Юнг, по сумме всех попыток уступивший партнеру по команде 0,66 сек. Третий общий результат - у китайского атлета Яня Вэньгана (отставание - 0,76 сек.).

Завтра олимпийские медали в скелетоне разыграют женщины.-0-