Немец Паскаль Аккерман стал победителем девятого этапа веломногодневки "Вуэльта Испании"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немец Паскаль Аккерман из команды Bora - Hansgrohe стал победителем девятого этапа веломногодневки "Вуэльта Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изначально первое место занял ирландец Сэм Беннет из Deceuninck - Quick Steр, однако его оштрафовали за нарушение правил на дистанции и лишили победы, отправив на 110-ю позицию в итоговом протоколе.

Расстояние в 157,7 км немец проехал за 3 ч. 39 мин. 55 сек. Второе место занял бельгиец Гербен Тейссен из Lotto Soudal, третье - еще один немец Макс Кантер из Team Sunweb. У всех у них время победителя.

Белорусский велогонщик Александр Рябушенко из UAE Team Emirates финишировал спустя 1 мин. 50 сек. после Паскаля Аккермана, заняв 133-е место.

В генеральной классификации "Вуэльты Испании" после девяти этапов лидирует эквадорец Ричард Карапас из INEOS - 36 ч. 11 мин. 1 сек. Вторым идет словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, отстающий от обладателя красной майки лидера на 13 сек. Третья позиция за ирландцем Дэниэлом Мартином из Israel Start-Up Nation: его от латиноамериканского спортсмена отделяют 28 сек. Александр Рябушенко занимает 85-е место с отставанием от Ричарда Карапаса на 1 ч. 25 мин. 44 сек.-0-