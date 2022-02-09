Немец Винценц Гайгер выиграл золото Олимпиады в лыжном двоеборье

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Немец Винценц Гайгер стал победителем первого индивидуального старта в лыжном двоеборье на Играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первой части соревнований - прыжков на 95-метровом трамплине - Гайгер шел только 11-м. На старте лыжной гонки на 10 км немец уступал лидерам около минуты, однако по ходу дистанции отыграл отставание. За несколько сотен метров до финиша Винценц в составе группы преследования настиг возглавлявшего гонку Йоханнеса Ридзека, а на финишной прямой оказался сильнейшим. Второе место занял норвежец Йорген Гробак, уступивший Гайгеру всего 0,8 сек. Бронзовую медаль завоевал Лукас Грайдерер из Австрии.

Следующий комплект наград в лыжном двоеборье будет разыгран 15 февраля - спортсмены будут соревноваться в прыжках со 120-метрового трамплина и 10-километровой лыжной гонке по системе Гундерсена.-0-