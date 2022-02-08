Немецкая саночница Натали Гайзенбергер в пятый раз выиграла золото Олимпийских игр

Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских наград сегодня разыграли участники состязаний по санному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионкой Олимпиады в женском одиночном турнире стала немецкая спортсменка Натали Гайзенбергер. Для опытнейшей 34-летней саночницы это уже пятое олимпийское золото в карьере. Серебряную медаль завоевала ее молодая соотечественница Анна Беррайтер, бронза досталась россиянке Татьяне Ивановой.
Позавчера в соревнованиях мужчин первенствовал немец Йоханнес Людвиг. Саночникам осталось определить чемпионов и призеров пекинских Олимпийских игр в двух дисциплинах - завтра будут разыграны награды у мужчин (двойки), а 10 февраля состоится смешанная эстафета.-0-