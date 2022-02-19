Немецкие бобслеистки стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях двоек

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях двоек, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нольте и Леви показали самое быстрое время в трех заездах из четырех, благодаря чему добились наилучшего общего результата. Серебряные медали завоевал еще один экипаж из Германии Марияма Яманка - Александра Бургхардт, по сумме всех попыток уступивший соотечественницам 0,77 сек. Бронза досталась американкам Элане Майерс-Тэйлор и Сильвии Хоффман (+1,52 сек. отставания).
Завтра на санно-бобслейной трассе в Пекине будет разыгран последний комплект олимпийских наград - мужчины определят сильнейших в соревнованиях четверок.-0-