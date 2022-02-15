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15 февраля 2022, 17:51

Немецкие бобслеисты заняли весь олимпийский пьедестал в соревнованиях двоек

Фото olympicchannel.com
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15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских наград разыграли сегодня участники турнира по бобслею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужских двоек не было равных бобслеистам Германии. Чемпионами стали Франческо Фридрих и Торстен Маргис, серебро завоевали Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр, бронзу выиграли Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер.

Бобслеистам предстоит определить чемпионов и призеров еще в двух дисциплинах. В субботу, 19 февраля, пройдут соревнования женских двоек, а в последний день пекинских Игр, 20 февраля, состоятся состязания мужских четверок.-0-

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