Немецкие гандболисты победили уругвайцев на чемпионате мира в Египте

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд в Египте сегодня завершается программа первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче предварительной группы А один из главных фаворитов турнира команда Германии без проблем разобралась со сборной Уругвая - 43:14. Позже в этой группе гандболисты Венгрии встретятся с командой Кабо-Верде.

В группе В еще один фаворит мирового первенства сборная Испании неожиданно сыграла вничью с бразильцами - 29:29. В другом поединке этой группы гандболисты Польши сыграют с Тунисом.

В первом матче группы D гандболисты Аргентины были сильнее сборной ДР Конго - 28:22. Позже действующие чемпионы планеты датчане проэкзаменуют команду Бахрейна.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня гандболисты Катара победили команду Анголы со счетом 30:25. В другом матче предварительной группы С сборная Хорватии не смогла выиграть у гандболистов Японии - ничья 29:29.

Белорусские гандболисты, выступающие в группе Н, в стартовом матче разошлись миром с россиянами (32:32), а 16 января встретятся с командой Республики Корея, которая вчера потерпела разгромное поражение от сборной Словении (29:51).

Результаты матчей в остальных группах:

Е - Франция - Норвегия - 28:24, Швейцария - Австрия - 28:25.

F - Португалия - Исландия - 25:23, Алжир - Марокко - 24:23.

G - Египет - Чили - 35:29, Швеция - Северная Македония - 32:20.

После первого раунда по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-