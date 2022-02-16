Немецкие лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Немецкие лыжницы Катарина Хенниг и Виктория Карл сенсационно выиграли олимпийское золото в командном спринте классическим стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дуэт из Германии не относили к числу претендентов на награды - немки ни разу не попадали на спринтерский подиум на этапах Кубка мира. На финише Хенниг и Карл вырвали 0,2 сек. у ставших вторыми шведок Майи Дальквист и Юнны Сундлинг, которые ранее заняли два первых места в личном спринте. Бронзовые медали завоевали олимпийские чемпионки эстафеты из России Юлия Ступак и Наталья Непряева, уступившие немкам всего 0,8 сек.-0-