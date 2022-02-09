Немецкие саночники выиграли третье олимпийское золото Пекина-2022

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Немецкие мастера санного спорта завоевали третье подряд золото Олимпийских игр в Пекине. Пока саночники Германии никого не впускают на высшую ступень пьедестала почета, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в соревнованиях мужских двоек победу одержал тандем Тобиас Вендль / Тобиас Арльт. Для обоих спортсменов это пятые золотые медали Олимпиад. Второе место также у дуэта из Германии - Тони Эггерт / Саша Бенекен, бронзовую медаль выиграли австрийцы Лоренц Коллер и Томас Штой.
Последний комплект олимпийских наград в санном спорте будет разыгран завтра в эстафете.-0-