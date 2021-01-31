Немецкие спортсмены выиграли сингл-микст на ЧЕ по биатлону в Польше

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий дуэт выиграл одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который завершается в Душниках-Здруй (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стефани Шерер и Юстус Стрелоу преодолели дистанцию за 35 мин. 1,6 сек. (0 промахов, +5 дополнительных патронов). На второй позиции разместились французские биатлонисты Каролин Коломбо и Эмильен Клод (отставание - 21 сек., 1+8). Замкнула тройку лидеров российская команда Лариса Куклина и Евгений Гараничев (отставание - 26,7 сек., 0+6).
Белорусский дуэт Ирины Кручинкиной и Романа Елетнова расположился на 14-й позиции итогового протокола. Их итоговое время больше времени победителей на 2 мин. 17,5 сек. (2+11).-0-