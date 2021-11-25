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25 ноября 2021, 20:07

Немецкий биатлонист Лукас Фрацшер выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий биатлонист Лукас Фрацшер выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU, который проходит в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель преодолел 10 км дистанции гонки за 24 мин. 10,6 сек., допустив один промах. Второе место занял норвежец Сверре Дален Аспенс (отставание от победителя 0,3 сек.; 1 промах). Третье место занял еще один представитель Германии Йоханнес Кюн ( отставание 1,6 сек; 1 промах).

Лучший из белорусов Илья Авсеенко завершил старт на 31-й позиции, отстав от победителя на 2 мин. 28,1 сек. и допустив один промах. Антон Шидловский финишировал 64-м (отставание 2 мин. 34,9 сек.; 3 промаха). Иван Тулатин не финишировал.

Ранее в женском спринте победу праздновала немка Марион Визенсартер. Ее итоговое время - 21 мин. 02,3 сек. (1 промах). Второе место заняла француженка Каролин Коломбо, отставшая от победительницы на 0,5 сек. и допустившая два промаха. Замкнула тройку сильнейших экс-белоруска, а ныне представительница Украины Дарья Блашко: отставание от спортсменки, занявшей первое место, - 3,1 сек. (1 промах).

Лучшая из белорусок Алина Пильчук заняла 30-е место (отставание 1 мин. 17 сек.; 1 промах). Наталья Карницкая - 49-я (+1 мин. 50,2 сек.; 1 промах), Юлия Ковалевская - 55-я (+1 мин. 59,4 сек.; 3 промаха).-0-

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