Немецкий биатлонист Макс Барчевитц стал первым в гонке на 15 км на юниорском ЧМ в Швейцарии

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий биатлонист Макс Барчевитц выиграл гонку на 15 км во время чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Германии не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 40 мин. 15,8 сек. Норвежец Вебйорн Соэрум финишировал через 18,7 сек. после победителя, совершив два промаха. Замкнул тройку сильнейших швейцарец Себастьян Сталдер, один раз не попавший в мишень и уступивший немецкому спортсмену 46,7 сек.

Что касается белорусских юниоров, то лучший из них, Илья Авсеенко, финишировал 18-м - с отставанием от первого места 1 мин. 56,6 сек. (два промаха). Дмитрий Лозовский стал 36-м, Кирилл Тюрин - 47-м, а Роман Чепыжов - 76-м. До финиша гонки добрался 101 спортсмен.

Чемпионат мира-2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, продлится с 26 января по 2 февраля. В программу состязаний включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-