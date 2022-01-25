Немецкий горнолыжник Линус Штрассер выиграл слалом в Шладминге

25 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Немецкий горнолыжник Линус Штрассер стал победителем слалома на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эта победа стала для Штрассера первой в текущем сезоне и третьей в карьере. По сумме двух попыток немец показал время 1 мин. 46 сек. и всего на 0,03 сек. опередил представителя Норвегии Атле Ли Макграта. Третье место занял австриец Мануэль Феллер, который после первой трассы занимал только 28-ю позицию. Кристофер Якобсен из Швеции, лидировавший после первой попытки, на второй трассе не смог дойти до финиша.

Данный старт для мужчин был последним перед Олимпийскими играми в Пекине. В женском календаре до отъезда в Китай запланированы соревнования в Гармиш-Партенкирхене, которые пройдут 29 и 30 января.-0-