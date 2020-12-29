Немецкий "Киль" и испанская "Барселона" вышли в финал гандбольной Лиги чемпионов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне определились финалисты гандбольной Лиги чемпионов среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче гандболисты испанской "Барселоны" уверенно переиграли французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 37:32.

Во втором полуфинале немецкий "Киль" лишь в овертайме с минимальным перевесом в счете одолел венгерский "Веспрем" - 36:35. По ходу второго тайма основного времени представители бундеслиги выигрывали с разницей в шесть мячей, но не удержали преимущество и дело дошло до дополнительного времени.

Таким образом, сегодня в решающем поединке чемпионской Лиги сезона-2019/2020 сыграют "Барселона" и "Киль" (начало в 22.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В прошлые годы гандболисты "Барсы" девять раз становились победителями главного континентального клубного турнира, в последний раз это случилось в 2015-м, когда в ней выступал известный белорусский гандболист Сергей Рутенко. В активе "Киля" три выигрыша Кубка европейский чемпионов.

В игре за третье место нынешнего розыгрыша встретятся "Веспрем" и "Пари Сен-Жермен".

Первоначально "Финал четырех" этого сезона должен был пройти на стыке весны и лета, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец 2020 года.-0-