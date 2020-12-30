Немецкий "Киль" в четвертый раз выиграл гандбольную Лигу чемпионов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты немецкого "Киля" в четвертый раз стали победителями Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке 60-го розыгрыша главного клубного турнира Старого Света "Киль" обыграл в Кельне испанскую "Барселону" со счетом 33:28. До этого "Киль" выигрывал Лигу чемпионов в 2007-м, 2010-м и 2012 годах.

В матче за третье место французский "Пари Сен-Жермен" взял верх над венгерским "Веспремом" - 31:26.

В полуфинальных матчах "Барселона" переиграла "Пари Сен-Жермен" - 37:32, а "Киль" лишь в овертайме с минимальным перевесом в счете одолел "Веспрем" - 36:35.

Лучшим игроком "Финала четырех" сезона 2019/2020 признан один из лидеров "Киля" Хендрик Пекелер.

Групповой этап очередного розыгрыша чемпионской Лиги в самом разгаре. Положение команд в предварительной группе А: "Фленсбург" (Германия) - 13 очков (8 матчей), "Кельце" (Польша) - 13 (8), "Мешков Брест" (Беларусь) - 9 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" (Португалия) - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Эльверум" - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5).

Свой следующий поединок чемпион Беларуси "Мешков Брест" проведет 10 февраля 2021 года на своей арене против одного из лидеров группы польского "Кельце", в котором играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш.

Положение команд в группе В таково: "Барселона" (Испания) - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (9), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" (Франция) - 4 (7), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" (Хорватия) - 0 (7).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-