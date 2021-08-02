Немка Алине Роттер-Фокен стала олимпийской чемпионкой по борьбе

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Немка Алине Роттер-Фокен, выступающая в весовой категории 76 кг, выиграла золото Игр в состязаниях по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В споре за награду высшей пробы она была убедительнее американки Аделин Грей, которую уверенно победила со счетом 7:3. Немка полностью контролировала происходящее на ковре во время решающей встречи, хотя ее соперница не оставляла попыток перехватить инициативу.

Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли Ясемин Адар из Турции и Цзян Чжоу из Китая.

Напомним, что белоруска Василиса Марзалюк потерпела два поражения, сначала уступив будущей олимпийской чемпионке, а затем бронзовой медалистке из Китая.-0-