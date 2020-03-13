Немка Дениз Херманн выиграла спринт на восьмом этапе КМ по биатлону в Контиолахти

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринт на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дениз Херманн преодолела 7,5 км за 20 мин. 0,5 сек. Ее партнерша по команде Франциска Пройс стала второй (отставание 20,1 сек.). Бронзовую награду завоевала норвежская спортсменка Тириль Экхофф (отставание 32,3 сек.).
Белоруска Елена Кручинкина стала 16-й, Ирина Кручинкина заняла 50-е место. Динара Алимбекова расположилась на 88-й строке итогового протокола.
Всего финишировало 95 спортсменок.
Лучший результат среди белорусских парней в аналогичной гонке 12 марта показал Антон Смольский, занявший 16-е место. Победил норвежский биатлонист Йоханнес Бё.
Продолжатся состязания гонками преследования 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.-0-