Немка Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая биатлонистка Дениз Херрман заняла первое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дениз Херрман преодолела 15 км за 41 мин. 33,4 сек. (0+0+0+0). Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание 59,2 сек., 0+1+0+0). Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (отставание 1 мин. 15,7 сек., 0+0+0+0).
Лучший результат у белорусских биатлонисток показала Елена Кручинкина, став 36-й. Анна Сола заняла 56-ю позицию, Ирина Кручинкина - 64-ю. Ирина Кривко не финишировала.
Всего стартовали 99 участниц.
Лучший результат среди белорусских парней в аналогичной гонке показал 23 января Сергей Бочарников, заняв 23-е место.
Продолжится этап в Поклюке 25 января сингл-микстом и смешанной эстафетой.
Завершатся состязания 26 января масс-стартами у мужчин и женщин.-0-