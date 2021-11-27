Немка Франциска Хильдебранд выиграла спринт на Кубке IBU в Швеции

27 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд выиграла спринт на Кубке IBU в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами победительница пробежала за 20 мин. 45,0 сек (0 промахов). Второе место заняла француженка Каролин Коломбо: отставание - 17,8 сек. (1 промах). На третьем месте расположились сразу две биатлонистки: швейцарка Ирене Кадуриш (1 промах) и Дарья Блашко из Украины (0 промахов) отстали от Франциски Хильдебранд на 35,3 сек.
Что касается белорусок, то лучшая из них Алина Пинчук заняла 44-е место (отставание - 1 мин. 54,8 сек., 1 промах). Далее в итоговом протоколе расположились Наталья Карницкая - 47-е место (2 мин. 00,09 сек., 1 промах), Юлия Ковалевская - 52-е место (2 мин. 11,00 сек., 2 промаха).-0-