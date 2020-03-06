Немка Стефани Шерер выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU по биатлону в "Раубичах"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая спортсменка Стефани Шерер выиграла гонку с массовым стартом на финальном этапе Кубка IBU по биатлону в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 12 км спортсменка преодолела за 32 мин. 29,7 сек. Россиянка Виктория Сливко уступила лидеру гонки 26,3 сек. Француженка Каролин Коломбо стала третьей (отставание 37,9 сек.).
Спортсменка сборной Беларуси Аделина Сабитова заняла 36-ю позицию.
Завершатся соревнования сегодня масс-стартом на 15 км у мужчин. За награды состязаний поборются белорусы Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.
В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.
Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, которая прошла 4 марта.-0-