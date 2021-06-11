Немка Вагнер и португалец Фонсека выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немка Анна-Мария Вагнер и португальский спортсмен Жорже Фонсека выиграли золотые медали по итогам очередного соревновательного дня на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна-Мария Вагнер (78 кг) на пути к золоту планетарного форума одержала пять побед, в том числе и над француженкой Маделайной Малонга, выигравшей серебро соревнований. Бронзовые награды в весовой категории 78 кг выиграли представительница Нидерландов Гюше Стенхейс и японка Мами Умэки.

Что касается Жорже Фонсека, то он также выиграл пять поединков. В финале превосходство спортсмена с Пиренейского полуострова признал серб Александр Куколь, ставший серебряным медалистом. Бронзовые награды выиграли два грузинских спортсмена Варлам Липартелиани и Илья Суламанидзе.

В категории 100 кг Беларусь представлял Никита Свирид. Он уступил в стартовом поединке Карлу-Рихарду Фраю из Германии и утратил возможность дальнейшей борьбы за медали чемпионата мира.-0-