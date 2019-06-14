Немов: II Европейские игры в Минске - знаковое событие в мире спорта

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предстоящие в Минске II Европейские игры станут знаковым событием в мире спорта. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА российский четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Я уверен, что Европейские игры в Минске станут знаковым событием в мире спорта, а для белорусов это будут очень важные и ответственные соревнования, - сказал выдающийся гимнаст. - Уверен, что ребята, которые будут выступать на этих играх, нас порадуют. Будет возможность молодым ребятам проявить себя, показать все, на что они способны, и сделать некий задел для Олимпиады в Токио и других будущих состязаний".

Алексей Немов отметил, что у него много друзей-гимнастов из Беларуси. "Виталий Щербо, Иван Иванков - это те ребята, на которых я хотел равняться. Мы дружим до сих пор, у нас очень хорошие взаимоотношения. Я желаю, чтобы эти игры у вас прошли на достойном высоком уровне. Будем за вас болеть", - добавил спортсмен.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград. Сборная России станет одной из самых представительных команд на состязаниях: спортсмены этой страны примут участие во всех видах спорта, входящих в программу II Европейских игр. В состав сборной России включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика). На роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.-0-