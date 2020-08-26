Несколько футбольных матчей Кубка и чемпионата Беларуси пройдут без зрителей

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько матчей футбольного чемпионата и Кубка Беларуси пройдут без зрителей. Такое решение сегодня приняло бюро исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" в связи со сложившейся обстановкой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, без присутствия болельщиков на трибунах с 28 августа по 1 сентября состоятся встречи 1/16 финала мужского Кубка Беларуси и финальный поединок женского кубкового розыгрыша.

Также без зрителей 29 августа пройдет перенесенный матч 9-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги "Минск" - "Неман" (Гродно) и встречи национального первенства среди команд второй лиги.-0-