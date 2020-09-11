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11 сентября 2020, 14:09

Несколько матчей финского "Йокерита" в чемпионате КХЛ перенесено

Фото ХК "Йокерит"
Фото ХК "Йокерит"
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч регулярного чемпионата КХЛ между финским "Йокеритом" и казанским "Ак Барсом", запланированный на 11 сентября, не состоится. Несколько игр "джокеров" перенесено из-за коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте финской дружины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игроки "Йокерита" помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом в предыдущей игре против нижнекамского "Нефтехимика", которая состоялась 9 сентября (6:0). Ранее уже сообщалось о вспышке COVID-19 в нижнекамском клубе, где заболели около десятка игроков. Из-за этого был перенесен матч "Динамо" (Рига) - "Нефтехимик".

Хоккеисты "Йокерита" прошли тест на коронавирус в четверг, 10 сентября, и все результаты были отрицательные. Однако в соответствии с инструкциями финских властей спортсмены помещены на 14-дневный карантин.

Будут перенесены матчи "Йокерита" против "Северстали" (Череповец), "Металлурга" (Магнитогорск), "Витязя" (Подольск) и ЦСКА (Москва). Встречи с череповецкой и магнитогорской командами должны были пройти в Хельсинки 15 и 17 сентября. Матчи против "Витязя" и ЦСКА "Йокерит" должен был провести на выезде в Подольске и Москве 19 и 21 сентября. О новых датах игр будет сообщено позже.-0-

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