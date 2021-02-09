НХЛ будет взаимодействовать с IIHF и МОК в вопросе участия хоккеистов в Олимпиаде-2022

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
9 февраля, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) будет взаимодействовать с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе участия игроков в Олимпиаде-2022, сообщает ТАСС.
"Да, мы намерены взаимодействовать с соответствующими сторонами для обсуждения возможности участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине", - цитирует заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли ТАСС.
НХЛ и Ассоциация игроков лиги 11 июля 2020 года продлили действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при достижении договоренности с МОК.-0-