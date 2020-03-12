НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально приостановила матчи регулярного чемпионата в связи с коронавирусом. Такая информация содержится на официальном сайте лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляем об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня. Наша цель - снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы", - цитирует пресс-служба НХЛ комиссионера лиги Гэри Беттмэна.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии.-0-