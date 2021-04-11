НХЛ перенесла начало плей-офф

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) решила перенести окончание регулярного чемпионата и начало плей-офф в связи со вспышкой коронавируса в одной из команд. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на русскоязычную версию официального сайта лиги.

Чемпионат продлили, чтобы хоккейный клуб "Ванкувер Кэнакс" смог провести восемь игр, перенесенных из-за вспышки COVID-19 в команде. Матчи в Северном дивизионе Scotia, в который входят семь клубов, базирующихся в Канаде, теперь завершатся 16 мая. Все команды сыграют по 56 встреч, как и было запланировано.

Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а поединки плей-офф предполагали начать 11 мая.

"НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли, - говорится в заявлении лиги. - В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном".

Игры регулярного чемпионата в Центральном дивизионе Discover и Западном дивизионе Honda продлятся до 10 мая, а в Восточном дивизионе MassMutual последняя встреча регулярного сезона намечена на 11 мая.

"Ванкувер Кэнакс" не играет с 24 марта в связи с тем, что у 21 хоккеиста и четырех сотрудников клуба результаты тестов на коронавирус оказались положительными. Недавно клуб заявил, что игроки выздоравливают, а команда рассчитывает отыграть регулярный чемпионат в полном объеме. Первый матч после вынужденного перерыва команда проведет 16 апреля (17 апреля в 4.00 по минскому времени) против "Эдмонтон Ойлерз".

С начала сезона 2020/2021 НХЛ перенесла 54 матча, в том числе 49 из-за COVID-19. Даты пяти игр были изменены из-за погоды.-0-