НХЛ перенесла начало плей-офф

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 11 апреля 2021
Минск Малооблачно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:36 Патриотический проект Молодежного парламента "Историческая память" стартовал в Березе Регионы
12:23 Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте Спорт
12:08 В Кыргызстане проводятся местные выборы и референдум о внесении поправок в Конституцию В мире
11:59 Новые образцы техники поступят в этом году на вооружение ВВC и войск ПВО - Гурцевич Общество
11:46 ФОТОФАКТ: В Минске вспоминают жертв взрыва в метро Регионы
11:42 Ежедневно над Беларусью пролетают свыше 2 тыс. воздушных судов Общество
11:30 Памятный знак узникам концлагерей открыли в Витебске Регионы
11:21 В России выявили 8702 заразившихся коронавирусом за сутки В мире
11:11 В Пинском районе легковушка врезалась в деревья - погибли водитель и пассажирка Происшествия
11:01 Более 20 человек заблокированы в шахте в Китае В мире
10:54 НХЛ перенесла начало плей-офф Спорт
10:49 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли регулярный чемпионат Беларуси Спорт
10:25 До +19°С ожидается в Беларуси 12 апреля Общество
10:16 В Гродненском районе 17-летнего парня спасли при попытке спрыгнуть с крыши Происшествия
09:53 При пожарах в Дятловском и Вороновском районах погибли два мужчины Происшествия
09:30 Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске Регионы
09:09 Дни науки стартуют 12 апреля в Институте дополнительного образования БГУ Регионы
09:01 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в архивных фотографиях БЕЛТА Общество
00:59 В Ливии началась массовая вакцинация В мире
00:30 Умер народный артист России Эмиль Верник В мире
10.04.21
10.04.21 23:51 Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн В мире
10.04.21 23:22 Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве Спорт
10.04.21 23:06 ФОТОФАКТ: Закрытие зимнего сезона по-калифорнийски прошло в Логойске Спорт
10.04.21 22:26 Белорус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии Спорт
10.04.21 22:04 Брестское и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
10.04.21 21:15 Более 747 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
10.04.21 20:35 Украинец Дмитрий Чумак выиграл золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве Спорт
10.04.21 20:31 В ДТП на Долгиновском тракте пострадал 15-летний пассажир Происшествия
10.04.21 19:58 Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля В мире
10.04.21 19:30 Макей: Индия предложила Беларуси использовать свои вакцины от COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Спорт
11 апреля 2021, 10:54

НХЛ перенесла начало плей-офф

Фото организаторов
Фото организаторов
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России выявили 8702 заразившихся коронавирусом за сутки
В Ливии началась массовая вакцинация

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) решила перенести окончание регулярного чемпионата и начало плей-офф в связи со вспышкой коронавируса в одной из команд. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на русскоязычную версию официального сайта лиги.

Чемпионат продлили, чтобы хоккейный клуб "Ванкувер Кэнакс" смог провести восемь игр, перенесенных из-за вспышки COVID-19 в команде. Матчи в Северном дивизионе Scotia, в который входят семь клубов, базирующихся в Канаде, теперь завершатся 16 мая. Все команды сыграют по 56 встреч, как и было запланировано.

Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а поединки плей-офф предполагали начать 11 мая.

"НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли, - говорится в заявлении лиги. - В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном".

Игры регулярного чемпионата в Центральном дивизионе Discover и Западном дивизионе Honda продлятся до 10 мая, а в Восточном дивизионе MassMutual последняя встреча регулярного сезона намечена на 11 мая.

"Ванкувер Кэнакс" не играет с 24 марта в связи с тем, что у 21 хоккеиста и четырех сотрудников клуба результаты тестов на коронавирус оказались положительными. Недавно клуб заявил, что игроки выздоравливают, а команда рассчитывает отыграть регулярный чемпионат в полном объеме. Первый матч после вынужденного перерыва команда проведет 16 апреля (17 апреля в 4.00 по минскому времени) против "Эдмонтон Ойлерз".

С начала сезона 2020/2021 НХЛ перенесла 54 матча, в том числе 49 из-за COVID-19. Даты пяти игр были изменены из-за погоды.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Эвелина Ласкевич. Фото из архива Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте
Фото БК"Цмокi-Мiнск" Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли регулярный чемпионат Беларуси
Фото ТАСС Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве
ФОТОФАКТ: Закрытие зимнего сезона по-калифорнийски прошло в Логойске
Илья Полозков. Фото UIPM Белорус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии
Брестское и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси
Главное
Во время совещания Лукашенко о своей формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми - с народом
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 45% площадей
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в архивных фотографиях БЕЛТА
Макей - Западу: давайте не повторять ошибок прошлого, не надо организовывать в Беларуси революции
Топ-новости
Вопросы экспорта лесоматериалов можно обсудить на Правовом форуме
Аллею рябин высадили правоохранители на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Новые образцы техники поступят в этом году на вооружение ВВC и войск ПВО - Гурцевич
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1433 пациента с COVID-19, выписаны 1360
Команда Президента выиграла республиканский турнир любителей хоккея
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли регулярный чемпионат Беларуси
Высаживая деревья, мы закладываем основу для будущих поколений - Карпенко
Вольфович: вопросы экологической безопасности выходят на первое место в мире
Белорус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии
ФОТОФАКТ: Снимок БелТА вошел в ТОП-5 фотографий марта на сайте KHL.ru
ФОТОФАКТ: В Минске вспоминают жертв взрыва в метро
Кочанова посетила ОАО "Полоцкий молочный комбинат"
Белорус Сергей Шаренков выиграл малую бронзовую награду ЧЕ по тяжелой атлетике
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ
В Могилеве высадили аллею, посвященную Году народного единства
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.