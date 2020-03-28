НХЛ продлевает период самоизоляции игроков до 4 апреля

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило продлить самоизоляцию игроков до 4 апреля. Такая информация содержится на официальном сайте лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта. Позднее у двоих игроков "Оттавы" и одного хоккеиста "Колорадо" был обнаружен коронавирус, имена спортсменов не сообщаются.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лучшим исходом было бы проведение остатка сезона весной и в начале лета. "Мы готовы возобновить сезон настолько скоро, насколько это будет возможно. Если угроза пандемии ослабнет, мы бы с удовольствием возобновили сезон весной и, если потребуется, без каких-либо трудностей провели матчи в начале лета. Однако сейчас ситуация настолько сложна, что не представляется возможным что-либо планировать", - сказал Билл Дэйли.

Ранее НХЛ объявила о переносе комбинированного тестирования хоккеистов перед драфтом (планировалось с 1 по 6 июня в Баффало), церемонии вручения индивидуальных призов (была намечена на 18 июня в Лас-Вегасе) и драфта НХЛ (26-27 июня в Монреале).-0-