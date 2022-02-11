Нидерландская спортсменка Сюзанне Схюлтинг стала чемпионкой ОИ по шорт-треку

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники олимпийского турнира по шорт-треку сегодня разыграли очередной комплект наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 м стала опытная нидерландская спортсменка Сюзанне Схюлтинг с результатом 1 мин. 28,391 сек. Сегодня в четвертьфинале она установила новый мировой и олимпийский рекорд в этой дисциплине - 1 мин. 26,514 сек. На дистанции вдвое короче 31-летняя Схюлтен завоевала серебро пекинских Игр. Второй сегодня финишировала спортсменка из Республики Корея Чхве Мин Джон (1 мин. 28,443 сек.), бронзовую медаль выиграла бельгийка Ханне Десмет (1 мин. 28,928 сек.).
Всего участники соревнований по шорт-треку на льду Столичного дворца спорта в Пекине разыгрывают девять комплектов олимпийских медалей.-0-