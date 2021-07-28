Нидерландский и китайский экипажи первенствовали в гонках парных четверок на ОИ-2020

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Нидерландский и китайский экипажи первенствовали в гонках парных четверок на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В мужских стартах парных квартетов победу праздновали спортсмены из Нидерландов Лукас Теодор Дирк Уиттенбогаард, Абе Виерсма, Тоне Виетен и Коэн Метсемакерс - 5 мин. 32,03 сек. Серебро завоевал британский экипаж - 5 мин. 33,75 сек. Бронза у австралийских гребцов - 5 мин. 33,07 сек.

У женщин в этом классе судов не было равных китаянкам Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй и Сяотун Цуй - 6 мин. 05,13 сек. Второе место заняли польки - 6 мин. 11,36 сек. Третьими на финише были спортсменки из Австралии - 6 мин. 12,08 сек.-0-