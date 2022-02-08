8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Нидерландский конькобежец Кьелд Нейс стал трехкратным олимпийским чемпионом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня 32-летний спортсмен завоевал золото на дистанции 1500 м, установив новый олимпийский рекорд - 1 мин. 43,21 сек. Кьелд Нейс был лучшим на этой дистанции в Пхенчхане-2018 и там же стал чемпионом на 1000 м. Серебряную медаль сегодня завоевал его соотечественник Томас Крол (+0,34 сек.), бронзовую медаль выиграл южнокорейский конькобежец Ким Мин Сок (+1,03 сек.).

Олимпийские соревнования по конькобежному спорту продолжатся 10 февраля забегами женщин на 5000 м. На этой дистанции выступит лидер белорусской команды Марина Зуева.-0-