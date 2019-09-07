Нидерланды обыграли Германию, россияне победили шотландцев в квалификации Евро-2020

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Нидерландов одержали волевую викторию над командой Германии со счетом 4:2 в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух главных фаворитов группы С в Гамбурге началась с атак хозяев, и на 9-й минуте Серж Гнабри открыл счет. Однако все основные события развернулись после перерыва.

На исходе часа игрового времени Френки де Йонг восстановил равновесие, а затем защитник немецкой команды Джонатан Та отправил мяч в свои ворота.

На 73-й минуте матча хозяева заработали пенальти, который реализовал Тони Кроос, но это был их последний успех.

Через 6 минут ворота Мануэля Нойера поразил Дониэлл Мален, а в начале компенсированного времени Джорджиньо Вейналдум поставил последнюю точку в этой встрече.

В первом круге отборочного турнира сборная Германии победила голландцев в Амстердаме со счетом 3:2. В другом пятничном матче этой группы сборная Беларуси в Таллине была сильнее эстонцев - 2:1. Турнирное положение: Северная Ирландия - 12 очков (4 матча), Германия - 9 (4), Нидерланды - 6 (3), Беларусь - 3 (5), Эстония - 0 (4).

Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020 После четырех поражений на старте турнира в квалификационной группе С белорусы под руководством нового наставника Михаила Мархеля одержали первую победу.

В группе I российские футболисты уступали в Глазго шотландцам, но сумели переломить ход игры и вырвали победу со счетом 2:1.

Лидер этой группы - команда Бельгии - разгромила в гостях Сан-Марино - 4:0, а в Никосии Кипр и Казахстан разошлись миром - 1:1. Положение после пяти игровых дней: Бельгия - 15 очков, Россия - 12, Казахстан - 7, Шотландия - 6, Кипр - 4, Сан-Марино. - 0-

Фото из twitter-аккаунта УЕФА