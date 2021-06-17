Нидерланды вышли в 1/8 финала чемпионате Европы по футболу

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Нидерландов стали третьими участниками плей-офф чемпионата Европы, победив австрийцев со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Амстердаме началась с натиска хозяев поля, которые заставили австрийцев думать только об обороне своих ворот. Гости не выдержали давления и на 11-й минуте нарушили правила в своей штрафной площади и лидер атак "оранжевых Мемфис Депай с пенальти открыл счет. Поопустив мяч, гости заиграли смелее и провели несколько опасных атак, но они оказались безрезультатными. Во второй половине встречи австрийцы имели шансы отыграться, но мяч в ворота так и не попал. А на 67-й минуте все вопросы о победителе снял Дензел Дамфрис, во второй раз поразивший ворота Даниэля Бахманна. В первом сегодняшнем поединке группы С футболисты Украины в Бухаресте победили команду Северной Македонии - 2:1. В первом туре украинцы проиграли нидерландцам со счетом 2:3, а австрийцы победили северомакедонцев - 3:1. Положение команд после двух игровых дней: Нидерланды - 6 очков, Украина - 3, Австрия - 3, Северная Македония - 0.

Во втором матче предварительной группы В бельгийцы победили в Копенгагене датчан со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в 1/8 финала. В первом туре команда Бельгии разгромила россиян - 3:0, а датчане уступили финнам - 0:1. Вчера российская сборная одолела команду Финляндии со счетом 1:0. Положение команд после двух туров: Бельгия - 6, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0.

Первым участником плей-офф стала сборная Италии, которая в матчах квартета А одержала две победы с одинаковым результатом 3:0 - над турками и швейцарцами. Турнирное положение после двух туров: Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

Расклад игр второго тура в остальных квартетах:

Е - Швеция - Словакия (18 июня), Испания - Польша (19 июня).

D - Англия - Шотландия (18 июня), Хорватия - Чехия (19 июня).

F - Венгрия - Франция (19 июня), Португалия - Германия (19 июня).

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-