Ник Бэйлен признан лучшим игроком дня по версии болельщиков КХЛ

Ник Бэйлен. Фото hockey.by
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Беларуси и челябинского "Трактора" Ник Бэйлен был признан болельщиками лучшим игроком дня в КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.
За Ника Бэйлена проголосовали 24% болельщиков. Накануне в поединке чемпионата КХЛ против "Амура" из Хабаровска защитник седьмой раз за карьеру набрал три и более очка за матч.
Уроженец США забил гол и отдал две результативные передачи. Всего в 16 играх чемпионата КХЛ нынешнего сезона Ник Бэйлен набрал 14 (3+11) очков и сейчас занимает второе место среди бомбардиров-защитников лиги.-0-