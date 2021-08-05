Никита Бориков и Олег Юреня заняли 7-е место в олимпийских гонках байдарок-двоек на 1000 м

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Никита Бориков и Олег Юреня заняли седьмое место в гонках байдарок-двоек на 1000 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время белорусского экипажа 3 мин. 17,769 сек. Победу праздновали австралийские байдарочники Жан ван дер Вестейзен и Томас Грин - 3 мин.15,280 сек.

Немцы Макс Хофф и Якоб Шопф - вторые (3 мин.15,584 сек.). Бронзу выиграли Йозеф Достал и Радек Слоуф из Чехии - 3 мин. 16,106 сек.-0-

Жан ван дер Вестейзен и Томас Грин

Макс Хофф и Якоб Шопф

Йозеф Достал и Радек Слоуф

Фото Андрея Покумейко