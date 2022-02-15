Никита Лобастов: свой этап я провел хорошо

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал свое выступление в олимпийской эстафете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Эстафета - это всегда большая ответственность. У меня как первого номера команды стояла задача отправить Диму Лазовского на второй этап в числе лидеров. Главное было справиться на огневых рубежах. Считаю, минимально, но выполнил этот план, свой этап провел хорошо. Всегда хочется лучше, но уже ничего не вернешь", - отметил биатлонист.

На финиш первого этапа эстафеты Никита Лобастов пришел вторым в одной секунде от лидера.-0-

Максим Воробей

Фото Андрея Покумейко